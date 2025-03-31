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Появились подробности о боях в Белгородской области

ВСУ в Белгородской области используют БПЛА, работают артиллерией и РСЗО
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Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В Белгородской области с момента попытки украинских войск прорваться в регион российские военные плотно перехватили инициативу. Об этом сообщил Telegram-канал «Старше Эдды».

Отмечается, что идет активное поражение противника, по целям практически мгновенно наносится удар. Российские истребители наносят удары, в том числе авиационными бомбами ФАБ-3000.

Канал также пишет, что участок фронта на Белгородском направлении очень тяжелый. Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в большом количестве беспилотные летательные аппараты, артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также самолеты-истребители F-16. Кроме того, ВСУ ставят дроновые засады — беспилотник ждет российских военных в спящем режиме и атакует, когда они приближаются.

И Россия, и Украина ведут воздушную разведку, что осложняет передвижение войск, говорится в сообщении. Военнослужащие группировки российских войск «Север» отрезают ВСУ пути отхода и подвоза, а также активно бьют артиллерией и используют БПЛА.

Ранее сообщалось, что мирные жители пострадали в Белгородской области 29 марта в результате атак ВСУ.

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