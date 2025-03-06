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Российские бойцы отразили несколько атак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: группировка «Север» за сутки отразила три атаки ВСУ под Курском
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили три контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что в сражениях принимали участие подразделения группировки войск «Север».

Бойцы этой же группировки нанесли поражение живой силе и технике 14 бригад украинских войск в районе 12 населенных пунктов в Курской области. Подвергшиеся ударам позиции ВСУ располагались у населенных пунктов Малая Локня, Заолешенка, Гончаровка, Суджа, Рубанщина, Казачья Локня, Горналь, Старая Сорочина, 1-й Княжий, Куриловка, Махновка и Лебедевка.

«Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ», — говорится в заявлении.

6 марта журналисты РИА Новости сообщили, что российские солдаты взяли в плен 10 бойцов ВСУ в Курской области. Это произошло при штурме Вооруженными силами РФ одной из лесополос, которые находятся на территории региона.

Ранее командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» спрогнозировал «интересные события» в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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