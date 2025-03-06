На Курском направлении ВСУ заметно выдохлись. Там в ближайшее время развернутся «интересные события», так как украинские военные остались без разведданных США, заявил 360.ru командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным «Констебль».

По его словам, Курская область станет основным театром боевых действий, уже сейчас ВСУ несут там огромные потери, в том числе из-за проблем с логистикой. Российские военные, по мнению «Констебля», в ближайшее время будут отрезать Суджанский выступ в сторону Юнаковки.

В целом на Курском направлении российская армия будет успешно продвигаться, так как на остальных сейчас идет сдерживание за счет переброски противником подкреплений, отметил военный.

«Есть такое ощущение, что [ВСУ] на Курском направлении выдохлись», — подчеркнул командир.

До этого Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что 5 марта в Курской области началась новая фаза боев с ВСУ, оккупировавшими приграничные населенные пункты региона. Подчеркивается, что в настоящий момент наступление российских подразделений идет сразу на нескольких участках.

Ранее силовики сообщили о сдаче в плен более 10 украинских военных в Курской области.