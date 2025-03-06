В Южной Корее пострадали люди после попадания снаряда в жилой дом

Семь человек пострадали после попадания снаряда в жилой дом в Южной Корее

Не менее семи человек получили ранения в южнокорейском городе Пхочхон в результате попадания снаряда, выпущенного во время учений, в жилой дом. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Информация о происшествии поступила около 10:00 по местному времени (04:00 мск), также были повреждены несколько зданий в окрестностях. Власти начали расследование причин инцидента.

Ранее «Рёнхап» сообщало, что США и Южная Корея провели учения с боевыми стрельбами на полигоне Сынчжин в Пхочхоне, расположенном в 25 км от границы с КНДР. В маневрах участвовали танки, вертолеты и самолеты — всего 160 единиц техники.

2 марта американский атомный авианосец USS Carl Vinson зашел в порт города Пусан, который является вторым по величине в Южной Корее. Судно прибыло в населенный пункт в сопровождении ракетного крейсера USS Princeton и эсминца USS Sterett. В материале подчеркивается, что это стало первым появлением американской авианосной группы в Южной Корее после смены власти в США. Из публикации следует, что в рамках визита американские и южнокорейские военнослужащие планируют провести «дружественные мероприятия». В частности, речь идет о совместных учениях.

Ранее Северная Корея пригрозила США применением стратегических средств.