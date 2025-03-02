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В Южную Корею прибыл американский атомный авианосец

«Рёнхап»: американский авианосец USS Carl Vinson зашел в порт города Пусана
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Petty Officer 1st Class Ryre Arc/Global Look Press

Американский атомный авианосец USS Carl Vinson зашел в порт города Пусан, который является вторым по величине в Южной Корее. Об этом пишет «Рёнхап».

По данным агентства, судно прибыло в населенный пункт в сопровождении ракетного крейсера USS Princeton и эсминца USS Sterett. В материале подчеркивается, что это стало первым появлением американской авианосной группы в Южной Корее после смены власти в США.

«Военно-морской флот [Южной Кореи] охарактеризовал визит как часть усилий по реализации «непреклонного» обязательства США по расширенному сдерживанию <...> и демонстрации надежной совместной оборонительной позиции Сеула и Вашингтона на фоне постоянных угроз со стороны Пхеньяна», — говорится в статье.

Из публикации следует, что в рамках визита американские и южнокорейские военнослужащие планируют провести «дружественные мероприятия». В частности, речь идет о совместных учениях.

В конце февраля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости совершенствовать боеготовность ядерных сил республики. Глава государства поставил соответствующую цель в ходе испытаний стратегических крылатых ракет, которые стали четвертыми с начала 2025 года.

Ранее южнокорейская армия приняла на вооружение новую баллистическую ракету, предназначенную для ударов по бункерам в КНДР.

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