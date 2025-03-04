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В Европе признали тотальное преимуществе России над ВСУ

Итальянская разведка: ВС РФ взяли инициативу почти на всех участках фронта
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские войска смогли перехватить инициативу на большинстве участков фронта в Украине. Об этом говорится в ежегодном докладе итальянской разведки, передает РИА Новости.

«Разведка продолжает отслеживать события на третьем году конфликта между Россией и Украиной, в ходе которого стало очевидным материальное преимущество России над силами Киева. С начала 2024 года войска Москвы захватили инициативу почти на всех фронтах, добиваясь значительных территориальных успехов (в 2024 году Россия увеличила свои территории в шесть раз по сравнению с 2023 годом)», — говорится в документе.

Украинские силы сталкиваются с проблемами, связанными с недостатком ресурсов, что проявляется в их неспособности набрать и обучить достаточное количество военнослужащих для защиты текущих позиций и противостояния новым наступлениям российских войск на нескольких участках фронта.

Кроме того, ВСУ испытывают «серьезную нехватку артиллерийских и зенитных боеприпасов», что связано с неспособностью западных стран «производить и поставлять боеприпасы в объемах, сопоставимых с производством Москвы», отмечают итальянские разведслужбы, также подчеркивая «слабость оборонительных позиций» ВСУ в Донбассе.

Ранее в Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США.

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