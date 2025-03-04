В Кремле допустили, что Киев захочет мира после заморозки помощи США

Заморозка военной помощи Украине от США может склонить Киев в сторону мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с тележурналистов Павлом Зарубиным.

«Наверное, можно, не предаваясь излишнему оптимизму, скромно надеяться на то, что это может сподвигнуть киевский режим на то, чтобы все-таки склониться в сторону попыток урегулировать ситуацию мирными средствами», — отметил Песков.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете. Ожидается, что США не будет помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с РФ. А до тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки, в том числе и оружия.

До этого президент РФ Владимир Путин рассказал, чем отличается российская армия от украинской. По словам российского лидера, Вооруженные силы РФ ведут боевые действия самостоятельно, создают необходимые вооружения и разрабатывают ПО. Это и отличает армию РФ от ВСУ.

Ранее Путин заявил, что Украина не считает возможным вести переговоры.