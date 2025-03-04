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Бойцы группировки «Запад» нанесли удары по технике и опорному пункту ВСУ

Минобороны РФ: расчеты «Гиацинт-С» поразили опорный пункт ВСУ и гаубицу М777

Бойцы группировки российских войск «Запад» ликвидировали опорный пункт и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, задачу выполнили расчеты 152-миллиметровых самоходных пушек «Гиацинт-С» в составе 25-й общевойсковой армии. В ходе боевых действий они вывели из строя радиолокационную станцию, боевую бронированную машину и гаубицу М777 украинских войск.

«Уничтожили <...> пункт управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — «Газета.Ru») и опорный пункт с живой силой ВСУ», — уточняется в заявлении.

Публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлена работа расчетов «Гиацинт-С». На кадрах видно, как российские военнослужащие выводят самоходные пушки на огневые позиции и с их помощью наносят удары по объектам ВСУ.

1 марта начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма заявил, что бойцы соответствующих подразделений за сутки поразили 20 пунктов управления БПЛА и три станции радиоэлектронной борьбы ВСУ. Более того, украинские формирования потеряли до 180 солдат и роботизированную платформу.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов посетил позиции группировки «Запад».

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