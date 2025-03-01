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Российские военные уничтожили 20 пунктов управления БПЛА ВСУ

Минобороны: группировка «Запад» уничтожила 20 пунктов управления БПЛА ВСУ
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Alina Smutko/Reuters

Бойцы группировки войск «Запад» за сутки уничтожили 20 пунктов управления беспилотниками и три станции радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

По его словам, за сутки противник потерял до 180 военных, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера M113, бронеавтомобиль HMMWV производства США, четыре пикапа и роботизированную платформу.

Бигма заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы два орудия полевой артиллерии и шесть минометных расчетов. Кроме того, были уничтожены четыре полевых склада артиллерийских боеприпасов и десять беспилотных летательных аппаратов.

Начальник пресс-центра также сказал, что в течение суток подразделения группировки улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение личному составу и технике трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Кондрашовки, Загоруйковки, Купянска, Голубовки, Зеленого Гая, Дорского и Ямполя.

28 февраля сообщалось, что глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил расположение «западной» группировки войск и провел инспекцию.

Ранее стало известно об успехах российской армии у Константинополя.

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