Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Генштаба ВС РФ проинспектировал группировку «Запад»

Глава Генштаба ВС РФ Герасимов посетил позиции группировки «Запад»

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил расположение «западной» группировки войск и провел инспекцию. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также Герасимов навестил позиции мотострелковой дивизии, которая в настоящее время выполняет задачи в зоне СВО.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск «Запад», командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Генерал отметил успехи солдат и дал указания на дальнейшие действия. Кроме того, он вручил наиболее отличившимся военным госнаграды.

22 февраля Герасимов посетил пункт управления группировки ВС РФ «Юг» в зоне СВО. В ходе визита генерал заслушал доклад командующего группировкой Александра Санчика, отметил успехи российских военных, а также дал указания на дальнейшую работу.

Ранее Генштабе назвали число потерь среди военных ВСУ в 2024 году.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами