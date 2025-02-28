Глава Генштаба ВС РФ проинспектировал группировку «Запад»

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил расположение «западной» группировки войск и провел инспекцию. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также Герасимов навестил позиции мотострелковой дивизии, которая в настоящее время выполняет задачи в зоне СВО.

«Начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск «Запад», командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Генерал отметил успехи солдат и дал указания на дальнейшие действия. Кроме того, он вручил наиболее отличившимся военным госнаграды.

22 февраля Герасимов посетил пункт управления группировки ВС РФ «Юг» в зоне СВО. В ходе визита генерал заслушал доклад командующего группировкой Александра Санчика, отметил успехи российских военных, а также дал указания на дальнейшую работу.

Ранее Генштабе назвали число потерь среди военных ВСУ в 2024 году.