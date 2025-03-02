В России заявили, что планы ЕС по поддержке Украины без США обречены на провал

Сенатор Пушков: планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал

Планы Евросоюза по поддержке Украины без США обречены на провал. Об этом заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

В посте сенатор прокомментировал визит Владимира Зеленского в Белый дом, в ходе которого произошла ссора между ним и американской администрацией, после чего его попросили покинуть Овальный кабинет. Тогда украинский политик принял решение лететь в Великобританию, чтобы провести переговоры там, добавил Пушков.

«Интересно при этом, что до европейцев, похоже, еще не дошло, что без США их планы поддержки и «спасения» Украины обречены на провал», — указал Пушков.

Он добавил, что из-за Украины лидеры Европейского союза «могут так разойтись с США, как Европе не виделось даже в кошмарном сне».

Среди прочего сенатор отметил, что «в пылу политических баталий» ряд европейских политиков, которые оказались «одержимы идеей победы Украины», еще не до конца осознали, чем для них «чревато обрушение западного альянса» во главе с США.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европейский союз на саммите, который запланирован на 6 марта, может предоставить Украине финансирование на сотни миллиардов евро. Французский лидер подчеркнул , что грядущий саммит имеет большую важность, как и масштабы планируемой финансовой помощи.

Ранее президент Словакии обратился к ЕС после скандала в Белом доме.