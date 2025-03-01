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Президент Словакии обратился к ЕС после ссоры Трампа и Зеленского

Пеллегрини призвал ЕС ответственно отнестись к урегулированию на Украине
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Global Look Press

Президент Словакии Петер Пеллегрини после провальных переговоров украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Дональда Трампа призвал европейских политиков ответственно подходить к проблеме урегулирования конфликта с РФ. Об этом пишет информационное агентство TASR.

Глава республики отметил, что в подобной ситуации Европейский союз (ЕС) должен вести себя ответственно и в то же время проявить активность.

«Верю, что нынешнее руководство Украины продемонстрирует конструктивный подход к решению [конфликта], которое будет выработано после совместных переговоров [по поиску выхода из текущей ситуации] трансатлантическим сообществом, и начнет конструктивно обсуждать заключение мира», — добавил Пеллегрини.

Он подчеркнул, что боевые действия продолжаются уже три года. Как сказал президент Словакии, сейчас Украина очень сильно нуждается в прочном и стабильном мире.

28 февраля Зеленский и Трамп провели переговоры в Белом доме, которые завершились их словесной перепалкой. В частности, президент США упрекнул зарубежного коллегу в отказе от прекращения огня и неподобающем отношении к его стране. Комментируя ситуацию, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила о планах регионального содружества увеличить военную помощь Украине.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что украинский лидер откладывает начало мирных переговоров, так как не хочет лишиться своего поста. По словам главы государства, соответствующий процесс может привести к отмене военного положения на Украине, и тогда властям страны придется провести выборы.

Ранее российский лидер высказался о сохранении государственности Украины.

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