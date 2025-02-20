Жителя Брянской области обвинили в подготовке диверсии

Жителя Брянской области арестовали по подозрению в подготовке поджога локомотива на станции «Унеча» Московской железной дороги. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным Федеральной службы безопасности, мужчина планировал совершить диверсию в январе 2025 года, однако был задержан силовиками. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию. Подозреваемый был заключен под стражу.

До этого ФСБ задержала жителя Сочи, готовившего диверсию по заданию украинских спецслужб.

По данным ведомства, 44-летний местный житель получал указания от своих кураторов через Telegram. Он изготовил три зажигательных устройства и собирался поджечь электрооборудование на ж/д сообщении.

Сочинца поймали сотрудники ФСБ с поличным, когда он подходил к месту, где собирался совершить диверсию. На него возбудили уголовное дело.

Ранее в Брянской области задержали участника СВО по подозрению в диверсии на железной дороге.