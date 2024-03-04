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Участника СВО заподозрили в диверсии на железной дороге

В Брянской области задержали участника СВО по подозрению в диверсии

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Shutterstock

Участника военной спецоперации на Украине задержали в Брянской области по подозрению в диверсии на железной дороге. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как выяснили журналисты, 21-летнего мужчину подозревают в поджоге релейного шкафа и трансформаторной подстанции на перегоне Чернец — Полпинская. После диверсии, которая произошла 25 февраля, правоохранители нашли неподалеку от перегона зимнюю куртку с прожженными рукавами, и сохранившееся на ней ДНК позволило вычислить предполагаемого поджигателя.

Известно, что задержанный уже был осужден в 2022 году сразу по нескольким статьям, а в мае 2023-го пошел добровольцем в отряд «Шторм Z». Журналисты утверждают, что в ноябре мужчину помиловали.

Диверсию же участник СВО якобы совершил под руководством некого куратора, который заплатил за преступление 40 тыс. рублей. Уточняется, что ему мог помогать 16-летний учащийся Брянского транспортного техникума.

До этого сообщалось о диверсии на ж/д мосту в Самарской области, за которую взяло ответственность ГУР Украины.

Ранее в Петербурге суд заключил под стражу обвиняемого в теракте в Стрельне.

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