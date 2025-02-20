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ФСБ задержала жителя Сочи по подозрению в подготовке к диверсии на ж/д

ФСБ задержала жителя Сочи, готовившего диверсию по заданию украинских спецслужб

Жителя Сочи задержали по подозрению в подготовке к диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом пишет Telegram-канал «Россия. Кубань | Новости» со ссылкой на ФСБ.

По данным ведомства, 44-летний местный житель получал указания от своих кураторов через Telegram. Он изготовил три зажигательных устройства и собирался поджечь электрооборудование на ж/д сообщении.

Сочинца поймали сотрудники ФСБ с поличным, когда он подходил к месту, где собирался совершить диверсию. На него возбудили уголовное дело.

Этим утром уроженца Украины приговорили за подготовку террористического акта на объекте Минобороны России в Хакасии. В ФСБ рассказали, что при обыске у мужчины нашли документы полковника одной из спецслужб Украины.

Второй Восточный окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде шести лет. Первые два года он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.

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