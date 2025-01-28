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Два беспилотника ВСУ сбили в небе над Белгородской областью

МО: силы ПВО РФ сбили два беспилотника над Белгородской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

«С 12:15 до 13:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 28 января средства противовоздушной и радиоэлектронной борьбы также сбили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Смоленске.

Накануне беспилотник сбили в селе Никольское Белгородской области. В результате падения дрона были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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