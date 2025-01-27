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Обломки БПЛА повредили семь домов в белгородском селе

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили дрон над Белгородским районом
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Станислав Красильников/РИА Новости

Над Белгородской областью был уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Как уточняется в посте, система ПВО (противовоздушной обороны) сработала над Белгородским районом, который атаковал дрон самолетного типа.

«В результате падения обломков в селе Никольское выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов», — рассказал чиновник.

Он добавил, что, предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Днем снаряд ВСУ попал в здание храма в белгородском селе Муром. По словам главы региона, после того как в церковь попал снаряд, начался пожар, который полностью уничтожил купол. Губернатор попросил бойцов самообороны или военных помочь спасти имущество храма и отметил, что администрация проведет оценку масштаба повреждений, как только позволит оперативная обстановка.

Ранее под Белгородом вслед за женщиной, раненной при ударе БПЛА, был госпитализирован ее муж.

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