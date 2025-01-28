Смоленская область подверглась атаке украинских беспилотников

Утром 28 января средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к Смоленску. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Васили Анохин в своем Telegram-канале.

Он заверил, что никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

В настоящее время специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков дронов. Анохин напомнил гражданам, что при обнаружении частей БПЛА нельзя к ним приближаться, необходимо сообщить о находке по телефону экстренных служб 112.

Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны в ночь на 28 января уничтожили по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и еще один над Крымом.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский FPV-дрон уничтожил пункт управления БПЛА под Дзержинском.