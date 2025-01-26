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Над Рязанской областью уничтожен беспилотник

Губернатор Малков: в небе над Рязанской областью уничтожен беспилотник
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Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении беспилотника в небе над регионом.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — поделился Малков.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время специалисты оценивают материальный ущерб.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что над Рязанью произошла серия взрывов. Как рассказал очевидцы, на окраине города были слышны от трех до пяти взрывов. Кроме того, в небе люди заметили яркую вспышку.

Также на территории Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России предложили ответить на массированную атаку украинских дронов.

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