Над Рязанской областью уничтожен беспилотник

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении беспилотника в небе над регионом.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты», — поделился Малков.

Он уточнил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. В настоящее время специалисты оценивают материальный ущерб.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что над Рязанью произошла серия взрывов. Как рассказал очевидцы, на окраине города были слышны от трех до пяти взрывов. Кроме того, в небе люди заметили яркую вспышку.

Также на территории Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России предложили ответить на массированную атаку украинских дронов.