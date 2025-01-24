В РФ предложили ответить на массированную атаку украинских дронов

Военкор Сладков призвал ответить на атаки украинских БПЛА на российские регионы

Российский военный корреспондент Александр Сладков предложил ответить на массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регионы РФ. Журналист опубликовал пост с соответствующим содержанием в своем Telegram-канале.

Он задался вопросом, каким образом Москва может отреагировать на удары Киева.

«Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — написал Сладков.

В ночь на 24 января сразу несколько российских субъектов подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них Ростовская, Саратовская, Рязанская, Тульская и Воронежская области, а также столичный регион.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, на севере региона были уничтожены семь БПЛА. В Саратовской области сбили один летательный аппарат.

Еще несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области, где из-за падения обломков БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом. В Рязанской области после атаки беспилотников загорелся частный жилой дом, при этом сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, местные средства радиоэлектронной борьбы подавили один дрон ВСУ. Летательный аппарат упал на землю, спровоцировав возгорание сухой травы.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о ликвидации нескольких БПЛА в четырех городах столичного региона. Речь идет о Раменском, Коломне, Троицке и Подольске.

Ранее журналисты узнали о планах российских властей повсеместно запретить фото- и видеосъемку средств противовоздушной обороны.