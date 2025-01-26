Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Рязанью произошли взрывы

SHOT: над Рязанью произошла серия взрывов
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Над Рязанью произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

Как рассказал SHOT очевидцы, на окраине города были слышны от трех до пяти взрывов. Кроме того, в небе люди заметили яркую вспышку.

По данным журналистов, в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности. Жители сообщают, что система противовоздушной обороны успешно отражает атаки в небе над городом. Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

В ночь на 24 января сразу несколько российских субъектов подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них Ростовская, Саратовская, Рязанская, Тульская и Воронежская области, а также столичный регион.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, на севере региона были уничтожены семь БПЛА. В Саратовской области сбили один летательный аппарат.

Еще несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области, где из-за падения обломков БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом. В Рязанской области после атаки беспилотников загорелся частный жилой дом, при этом сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

Ранее в России предложили ответить на массированную атаку украинских дронов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами