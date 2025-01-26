Над Рязанью произошли взрывы

Над Рязанью произошла серия взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительной информации, сработала система противовоздушной обороны.

Как рассказал SHOT очевидцы, на окраине города были слышны от трех до пяти взрывов. Кроме того, в небе люди заметили яркую вспышку.

По данным журналистов, в некоторых районах сработал сигнал воздушной опасности. Жители сообщают, что система противовоздушной обороны успешно отражает атаки в небе над городом. Официальных данных о разрушениях и пострадавших пока нет.

В ночь на 24 января сразу несколько российских субъектов подверглись атакам дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них Ростовская, Саратовская, Рязанская, Тульская и Воронежская области, а также столичный регион.

Как рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области, на севере региона были уничтожены семь БПЛА. В Саратовской области сбили один летательный аппарат.

Еще несколько дронов нейтрализовали в Воронежской области, где из-за падения обломков БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом. В Рязанской области после атаки беспилотников загорелся частный жилой дом, при этом сотрудники экстренных служб уже ликвидировали возгорание.

Ранее в России предложили ответить на массированную атаку украинских дронов.