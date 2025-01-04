Ребенок погиб в результате атаки ВСУ

Балицкий: ребенок погиб после атаки ВСУ на машину в Запорожской области

В результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданский автомобиль в Запорожской области погиб ребенок, а его родители получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

По его словам, на трассе Васильевского муниципального округа БПЛА, управляемый киевскими террористами, целенаправленно атаковал гражданский транспорт. В автомобиле находилась семья – родители и их 10-летний сын, который, к сожалению, скончался от полученных травм в машине скорой помощи, а его мать и отец получили травмы различной степени тяжести, добавил губернатор.

Днем 4 января губернатор Воронежской области Александр Гусев в сообщил, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников.

По данным Минобороны, в ночь на 4 января в небе над российскими регионами были сбиты 16 украинских беспилотников.

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