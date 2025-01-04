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Над российскими регионами за ночь сбили 16 беспилотников

Минобороны: над регионами РФ сбили 16 беспилотников, 10 — над Брянской областью
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Inna Varenytsia/Reuters

В ночь на 4 января в небе над российскими регионами были сбиты 16 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что десять беспилотников были сбиты над Брянской областью, еще три над Смоленской, а также по одному над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

Информации о последствиях атак на российские регионы военное ведомство не предоставило.

В свою очередь, губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что над регионом были сбиты пять беспилотников.

Сообщалось также, что над Брянской областью сбили реактивный беспилотник ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что кот сбил украинский беспилотник в ДНР.

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