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На Западе рассказали о самом крупном для ВСУ сражении в 2025 году

Forbes: битва за Покровск станет самым крупным сражением для ВСУ в 2025 году
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Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Битва за Покровск (Красноармейск) станет самым крупным сражением для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году. Об этом сообщает Forbes.

В публикации отмечается, что российская сторона «сильнее там, где украинская слабее» — в районе гарнизона 59-й мотострелковой бригады, недалеко от Покровска.

Издание подчеркивает, что оперативно-тактический прорыв ВС РФ южнее города представляет наибольшую угрозу на всем юго-восточном фланге фронта.

1 января офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Алекс» рассказал, что под Покровском действует элитное российское подразделение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Судный день».

29 декабря сообщалось, что украинские подразделения покинули позиции в поселке Шевченко под Покровском.

Город Красноармейск, переименованный Киевом в Покровск в 2016 году, является важным промышленным центром Донбасса, а также логистическим узлом для украинских войск. Вооруженные силы России ведут наступление на город с лета 2024 года.

Ранее на Западе раскрыли, какой город Россия возьмет под контроль после Покровска.

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