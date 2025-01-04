Власти Воронежской области назвали число БПЛА, сбитых над регионом

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в Воронеже и пригороде были подавлены не менее пяти беспилотников.
«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов», — поделился глава региона.
Он добавил, что несколько беспилотников, предварительно, упали на территорию жилых домов Левобережного района. В нескольких квартирах повреждены окна.
До этого губернатор Воронежской области Василий Анохин сообщал, что два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над территорией региона.
Анохин добавил, что, по предварительным данным, в результате произошедшего разрушений и пострадавших нет. Губернатор Смоленской области призвал жителей обратиться в экстренные службы в случае обнаружения беспилотников на земле.
Ранее под Воронежем произошло возгорание из-за обломков БПЛА.