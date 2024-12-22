В Брянской области девять домов повреждены в результате атаки дронов

Украинская армия 22 декабря атаковала сразу несколько населенных пунктов Стародубского муниципального округа. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате минометного обстрела и массированных атак дронов-камикадзе было повреждено девять домов и 13 хозяйственных построек. Губернатор добавил, что пострадавших в результате атаки нет.

До этого губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что после атаки беспилотника возник пожар на топливном объекте. По его данным, пострадавших и значительных повреждений в результате атаки не обнаружили.

За минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами России 42 беспилотника ВСУ. 20 беспилотников сбили над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской областями, пять — над Курской областью и один — над Краснодарским краем.

Ранее на Западе оценили последствия ударов ВСУ по городам России.