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Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток»

МО: ВСУ потеряли до 160 военных в зоне ответственности группировки «Восток»

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли до 160 военных в зоне ответственности группировки российских войск «Восток». Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что подразделения «Востока» в течение суток нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. По данным министерства, удары осуществлялись в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленое Поле, Разлив, Богатырь и Времевка Донецкой народной республики (ДНР).

Также российские военнослужащие отразили контратаку украинских подразделений, добавили в Минобороны.

«Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «Snatch» производства Великобритании, самоходные артиллерийские установки 152-мм «Акация» и 122-мм «Гвоздика», а также 152-мм орудие Д-20», — говорится в сообщении.

Из этой же сводки следует, что подразделения группировки российских войск «Днепр» также нанесли поражение военнослужащим и технике ВСУ. По информации Минобороны, потери украинской стороны составили более 70 бойцов.

Ранее группировка войск «Юг» уничтожила до 350 солдат ВСУ за сутки.

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