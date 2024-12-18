Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Группировка войск «Юг» уничтожила до 350 солдат ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 350 военнослужащих в ДНР

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские военные в зоне действий группировки войск «Юг» потеряли до 350 военнослужащих в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram-канале.

«Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, группировка «Юг» нанесла поражение механизированным, горно-штурмовым и пехотным бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское. В ходе боевых действий российская армия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и склад с оружием.

До этого стало известно, что украинская армия потеряла порядка 50 военных на Харьковском направлении за прошедшие сутки. По данным оборонного ведомства, поражение вооруженным формированиям ВСУ осуществляла группировка российских войск «Север». Атака происходила в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области.

Ранее эксперт объяснил звуки в эфире радиостанции «Судного дня».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами