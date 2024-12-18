Украинские военные в зоне действий группировки войск «Юг» потеряли до 350 военнослужащих в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в Telegram-канале.

«Потери противника составили до 350 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 122-мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, группировка «Юг» нанесла поражение механизированным, горно-штурмовым и пехотным бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Дроновка, Часов Яр, Резниковка, Звановка, Федоровка и Петровское. В ходе боевых действий российская армия уничтожила радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства и склад с оружием.

До этого стало известно, что украинская армия потеряла порядка 50 военных на Харьковском направлении за прошедшие сутки. По данным оборонного ведомства, поражение вооруженным формированиям ВСУ осуществляла группировка российских войск «Север». Атака происходила в районах населенных пунктов Золочев и Волчанск Харьковской области.

Ранее эксперт объяснил звуки в эфире радиостанции «Судного дня».