Подразделения группировки российских войск «Днепр» нанесли поражение военнослужащим и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ), потери противника составили более 70 бойцов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские войска ударили по горно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде территориальной обороны в районах населенных пунктов Антоновка, Садовое Херсонской области, Нестерянка и Каменское Запорожской области.

Также силы РФ отразили две атаки украинских подразделений.

Потери ВСУ на этом направлении составили более 70 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также Минобороны РФ сообщило, что российские войска за прошедшие сутки поразили военные аэродромы ВСУ и мастерские по сборке беспилотников.

В общей сложности с начала проведения специальной военной операции в феврале 2022 года украинская армия потеряла 650 самолетов, 283 вертолета, 37910 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 19834 танка и другой техники.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Украина потеряла около миллиона военнослужащих за время СВО.