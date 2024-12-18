Эксперт объяснил звуки в эфире радиостанции «Судного дня»

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что радиостанция «Судного дня» УВБ-76 не способна передавать никаких шифров. Его слова передает NEWS.ru.

«Можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает», — заявил он.

По его словам, для этого есть другие каналы связи. Он привел в пример командиров подводных лодок, которые открывают пакет с заданием после погружения.

Также Дандыкин отметил, что песни исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) и гимн СССР могли прозвучать в эфире радиостанции случайным образом.

«Вероятно, кто-то на эти волны пробивается, может быть все что угодно. Тут такое случается», — добавил он.

До этого радиостанция «Судного дня» выпустила в эфир 24 сообщения за сутки. Первыми в эфире прозвучали странные слова «хунхуз», «азбука» и «нанайка». В течение дня были выданы не менее загадочные фразы, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последним словом, которое прозвучало в эфире, стало «бродощёлк». В ночь на 18 декабря Telegram-канал Baza сообщил, что УВБ-76 могли взломать либо через нее передали послание с помощью трансляции музыки. В эфире радиостанции играла песня Shaman «Я — русский», а также «Лебединое озеро» и гимн СССР.

УВБ-76 вещает круглосуточно, почти полностью эфир занимает «жужжание», за что радиостанцию прозвали «Жужжалка» (The Buzzer). Иногда в эфире звучат короткие сообщения с числами и словами. Предполагается, что радиостанция принадлежит Вооруженным силам РФ, однако о ее назначении достоверно ничего не известно.

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