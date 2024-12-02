Чтобы Россия могла доверять Украине в вопросах мирных переговоров, Киеву необходимо выполнить ряд условий, в том числе допустить размещение российских военных баз на своей территории. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Сладков.

Сладков напомнил, что в обсуждениях о подготовке к мирному урегулированию конфликта звучал принцип, согласно которому обе стороны должны прекратить огонь перед началом переговоров. Это, по мнению украинских представителей, должно привести к обоюдному доверию.

«На Украине идет жаркая дискуссия на тему, как обмануть Россию на переговорах. Если кто-то спросит мое мнение, то я скажу: доверять Киеву нельзя ни в коем случае, никогда и ни при каких обстоятельствах», — заявил военкор.

Он подчеркнул, что украинская сторона неоднократно прибегала к обману, будь то по собственным решениям или по указаниям западных союзников.

«Основа доверия состоит в том, что на «нейтральной» Украине должны находиться наши военные базы, а также наш контроль над политическими процессами в Киеве», — добавил Сладков.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 1 декабря заявил, что Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

Ранее во Франции заявили, что Зеленский опоздал с переговорами.