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В Белом доме высказались о возможности территориальных уступок Украиной

Салливан: Украина должна сама принять решение о территориальных уступках

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CNN, что Украина должна сама определять свою позицию в отношении территориальных уступок для достижения мира с Россией.

«Ключевой момент, с моей точки зрения, заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу», — заявил он.

По его словам, решение не должно навязываться извне, в том числе Вашингтоном.

Он отметил, что Вашингтон активно взаимодействует с Киевом, обсуждая возможный формат будущих переговоров.

До этого британский журнал The Economist, ссылаясь на украинских военных, писал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) начинают рассматривать возможность территориальных уступок в пользу России из-за усталости от продолжительного конфликта. В публикации отмечается, что из-за выматывающих боевых действий военнослужащие все чаще задумываются о том, что «перемирие может быть единственным выходом» из сложившейся ситуации.

Ранее в Госдуме объяснили готовность ВСУ отказаться от части территорий Украины.

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