Президент Украины Владимир Зеленский слишком поздно начал подвижки в сторону переговоров с Россией. Об этом написал в соцсети X лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

Слова Зеленского о готовности к переговорам должны были последовать намного раньше, уверен он.

«Если бы в 2022 году он согласился на референдум на этих территориях и нейтралитет Украины, <...> этой чудовищной войны в сердце Европы удалось бы избежать», — отметил политик.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения украинских территорий в обмен на членство в НАТО.

За несколько дней до этого глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленского нужно «выкинуть» из переговоров США и России.