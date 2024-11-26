В Воронежской области объявлена тревога — над регионом обнаружены украинские беспилотники. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — пишет Гусев.

До этого в пресс-службе министерства обороны России заявили, что за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над семью регионами России.

По данным ведомства, больше всего беспилотников (24 штуки) сбили над территорией Ростовской области. Пять сбили в Брянской области, три — над Белгородской областью, три — над территорией Курской области, два — над территорией Республики Крым и по одному — над Орловской и Воронежской областями.

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