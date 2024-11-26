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За ночь над регионами России уничтожили почти 40 украинских дронов

Минобороны: за ночь силы ПВО сбили 39 беспилотников над регионами России

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РИА Новости

За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 39 украинских дронов над семью регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего беспилотников (24 штуки) сбили над территорией Ростовской области. Пять сбили в Брянской области, три — над Белгородской областью, три — над территорией Курской области, два — над территорией Республики Крым и по одному — над Орловской и Воронежской областями.

Накануне министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили восемь баллистических ракет Вооруженных сил Украины. Также были уничтожены шесть управляемых авиационных бомб JDAM и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Telegram-канал Baza писал, что целью новой атаки ВСУ дальнобойными американскими ракетами ATACMS по территории РФ мог стать расположенный в Курской области аэродром.

Ранее во Франции признали, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле».

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