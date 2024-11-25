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Во Франции признали, что удары ВСУ по РФ невозможны без «поддержки Запада на земле»

Le Monde: ВСУ не могут использовать ракеты Запада без поддержки на земле

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут применять западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России без «поддержки Запада на земле». Об этом пишет французская газета Le Monde.

По данным издания, перед загрузкой ракет Storm Shadow и SCALP в украинские истребители снаряды «должны быть заранее запрограммированы». При этом источники газеты не уточнили, что имеется в виду под «поддержкой Запада на земле».

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что украинские войска не смогут осуществлять удары вглубь РФ без помощи западных партнеров. По его словам, для этого нужны разведывательные данные со спутников. Однако, по словам главы государства, Украина не имеет доступа к подобной информации.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По словам источников, предполагается, что для начала удары этим оружием будут наноситься по российским войскам в Курской области и якобы присутствующим там северокорейским военным.

Ранее основатель американской ЧВК призвал Байдена не провоцировать Россию.

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Операция на Украине
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