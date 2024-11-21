Силы ПВО Польши вернулись к штатной работе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и авиация Польши вернулись к штатной работе. Об этом сообщило Оперативное командование вооруженных сил страны на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что «нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано».

Днем 21 ноября Польша привела свои системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки в повышенную готовность из-за воздушной тревоги на Украине. В охране воздушного пространства Польши принимала участие авиация НАТО. В командовании уточнили, что меры были предприняты в ответ на «очередную атаку России, осуществляющую удары по объектам, находящимся в том числе на западе Украины».

В последний раз Польша поднимала свою авиацию в небо в воскресенье, 17 ноября. Это было объяснено ударами России по территории Украины и принятыми мерами для обеспечения безопасности на «территориях, смежных с уязвимыми районами».

Ранее в Латвии истребители НАТО подняли из-за стаи птиц.