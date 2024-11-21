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Польша привела ПВО в высшую боевую готовность из-за тревоги на Украине

Польша привела силы ПВО в высшую степень готовности из-за тревоги на Украине

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Michal Dyjuk/AP

Польша привела противовоздушную оборону и радиолокационную разведку в высшую степень готовности на фоне воздушной тревоги на Украине. Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование ВС Польши.

«Оперативный командующий вооруженными силами задействовал все имеющиеся в распоряжении силы и средства, дежурные пары истребителей подняты в воздух, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в охране польского воздушного пространства задействована авиация НАТО. В командовании пояснили, что меры приняты в связи «с очередной атакой России, которая наносит удары по объектам, расположенным в том числе на западе Украины».

В прошлый раз Польша поднимала в небо авиацию в воскресенье, 17 ноября. Тогда это объяснили ударами РФ по территории Украины и мерами, направленными на обеспечение безопасности на «территориях, граничащих с уязвимыми районами».

Ранее в Польше пообещали сбивать российские ракеты при одном условии.

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