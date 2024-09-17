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В Латвии истребители НАТО подняли из-за стаи птиц

В Латвии обнаружили неопознанный объект, который оказался стаей птиц

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Ints Kalnins/Reuters

Военно-воздушные силы подняли в воздух истребители патрульной миссии НАТО в Латвии из-за неопознанного объекта, который оказался стаей птиц. Об этом говорится в сообщении министерства обороны страны.

«Сегодня утром, 17 сентября... вблизи границы Латвии ВВС обнаружили неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек ее на территории Даугавпилсского района», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в воздух были подняты истребители миссии патрулирования воздушного пространства НАТО, подозрительных объектов обнаружено не было.

Агентство LETA подчеркнуло, что приборы приняли за летающий объект стаю птиц.

До этого Польша спустя 10 дней завершила операцию по поиску беспилотника, который прилетел с Украины. Он не нарушил воздушное пространство страны, заявил оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал-майор Мацей Клиш.

Ранее сообщалось, что в конгрессе США пройдут слушания по НЛО.

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