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В Брянской области сбили два беспилотника

Богомаз сообщил, что силы ПВО сбили два беспилотника в Брянской области

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Два беспилотника сбили силы противовоздушной обороны в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа», — написал он в 17:58 мск.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Спустя 22 минуты он сообщил об еще одном сбитом беспилотнике. Пострадавшие и разрушения так же отсутствуют, добавил губернатор.

Вечером 17 ноября силы противовоздушной обороны сбили две украинские управляемые бомбы над Курской областью, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

Кроме того, в этот день дрон ВСУ атаковал автомобиль в Большесолдатском районе с сотрудниками газеты, вывозившими материалы редакции.

Ранее на видео попал момент пролета беспилотника и зарево от взрыва на заводе в Ижевске.

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