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Под Курском БПЛА атаковал автомобиль с сотрудниками газеты, вывозившими материалы редакции

При атаке БПЛА на автомобиль под Курском пострадали сотрудники «Народной газеты»

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Inna Varenytsia/REUTERS

При атаке украинского БПЛА на легковой автомобиль в Большесолдатском районе Курской области главред «Народной газеты» Юлия Кузнецова получила несовместимые с жизнью травмы. Об этом написал губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, Кузнецова вывозила архивные дела редакции. В своем следующем материале она планировала рассказать местным жителям о ситуации в Большесолдатском районе.

«Во время удара дрона ранения получили оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый уполномоченный полиции», — также сообщил глава региона.

Он добавил, что они госпитализированы.

17 ноября в Курской области объявлялась опасность атаки дронов и ракетная опасность. Жителей просили укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а тем, кто оказался на улице, нужно было спрятаться в ближайшем безопасном месте.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили дроны, способные обходить средства радиоэлектронной борьбы.

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