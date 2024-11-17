ПВО сбила две украинские управляемые бомбы над Курской областью

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили две украинские управляемые бомбы над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты в приграничных районах Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — пишет Смирнов.

До этого в акватории Черного моря за ночь уничтожили четыре безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.

В пятницу Минобороны РФ сообщало, что около 22:30 над Брянской областью были перехвачены четыре украинских дрона. Незадолго до этого дрон ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в городе Шебекино Белгородской области. Средства противовоздушной обороны также предотвратили налет дронов на Орловскую область, а Курскую область за час атаковали 15 беспилотников украинских войск.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).