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В Курской области сбили вторую ракету ВСУ за два часа

Губернатор Смирнов: силы ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье

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Илья Питалев/РИА Новости

Силы ПВО уничтожили вторую за несколько часов украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Еще одна украинская ракета сбита в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» — написал он.

До этого в области несколько раз объявляли ракетную опасность.

11 ноября Смирнов сообщал о четырех сбитых украинских ракетах над регионом.

До этого ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

Ранее Минобороны сообщило об отражении шести контратак ВСУ в Курской области.

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