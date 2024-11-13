Минобороны сообщило об отражении шести контратак ВСУ в Курской области

За минувшие сутки российская армия отбила шесть попыток ВСУ пойти в контратаку в Курской области и перешла в ответное наступление. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Александрия, Нижний Клин, Новая Сорочина и Новоивановка», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские военные поразили позиции ВСУ в районах Леонидово, Дарьино, Николаево-Дарьино, Малой Локни и Новоивановки. Противник потерял 80 солдат, танк, две БМП Bradley, два БТР М113, три боевые бронемашины Humvee, а также легковой автомобиль. Один украинский военный сдался в плен.

11 ноября Минобороны России сообщало, что ВСУ за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 31 тысячи военнослужащих. Также российские войска уничтожили 195 танков, 127 боевых машин пехоты, 109 бронетранспортеров, свыше 1,1 тысячи боевых бронированных машин.

Российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский называл причиной атаки на Курскую область защиту других направлений фронта.

Ранее стало известно о широкой сети опорных пунктов ВСУ под Суджей в Курской области.