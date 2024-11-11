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В Курской области сбили четвертую за день украинскую ракету

Четвертая украинская ракета сбита в Курской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что четвертая украинская ракета была сбита над регионом.

Он отметил, что ракета была сбита в приграничном районе Курской области.

«Слава ПВО!» — добавил Смирнов.

До этого он также сообщал о том, что в регионе 11 ноября были сбиты украинские ракеты.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году и сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

Ранее настоятель храма в Курской области сообщил о минировании со стороны ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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