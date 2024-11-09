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Пентагон продлил предельный срок службы ракетных крейсеров

ВМС США решили продлить срок службы трех ракетных крейсеров

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US Navy/Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США продлили предельный срок службы трех ракетных крейсеров. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о крейсерах класса Ticonderoga — это USS Gettysburgh (CG-64), USS Chosin (CG-65) и USS Cape St. George (CG-71). На данных кораблях уже обновили боевые системы. Предполагается, что они будут служить минимум до 2027 года.

«Крейсеры постигла участь линейных кораблей времен Второй мировой. Красивые и могучие, они попросту не угнались за развитием военной мысли», — говорится в материале российского агентства.

В октябре сообщалось, что разработка и строительство новой атомной подводной лодки (АПЛ) «Колумбия» (Columbia) обходится США слишком дорого и вряд ли будут завершены в срок. Надзорные органы порекомендовали ВМС и генеральному подрядчику определить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, и пересмотреть расходы. Вероятно, это отсрочит срок постройки лодки, которую планировалось сдать в 2028 году.

Ранее сообщалось, что новые подлодки ВМС США будут строиться с учетом создания условий для женщин-военнослужащих.

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