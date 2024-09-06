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На новых подводных лодках ВМС США создали рабочие условия для женщин

Stars and Stripes: во флоте США появятся подводные лодки с совместным экипажем

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые подводные лодки Военно-морских сил (ВМС) США будут строиться с учетом создания условий для женщин-военнослужащих. Об этом пишет газета Пентагона Stars and Stripes, ссылаясь на командующего американским подводным флотом в Атлантическом океане вице-адмирала Роберта Гоше.

«Чтобы поддержать женщин, служащих на борту подводных лодок, подводные силы <…> строят все будущие [атомные многоцелевые подлодки] и новые [атомные стратегические подлодки] типа «Колумбия» гендерно нейтральными с самого начала», — рассказал адмирал.

Он добавил, что подводный флот США представляет собой «полностью гендерно нейтральную боевую силу».

В материале говорится, что 14 сентября к флоту ВМС присоединится первая подводная лодка, получившая название «Нью-Джерси», полностью интегрированная для совместных экипажей. Авторы статьи утверждают, что эта лодка изначально конструировалась с учетом потребностей женщин-военнослужащих, а не была переоборудована, как другие субмарины. В частности, на «Нью-Джерси» облегчен поворот некоторых механизмов, а также созданы дополнительные туалетные комнаты.

Женщинам разрешили быть в составе экипажей американских субмарин в 2010 году. Авторы статьи отмечают, что по состоянию на август 2024 года на 38 подводных лодках США в Атлантическом океане проходили службу 730 женщин.

В июле прошлого года на должность начальника штаба ВМС США впервые выдвинута женщина — адмирал Лиза Франкетти.

Ранее сообщалось, что трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу фильма.

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