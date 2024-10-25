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Российские бойцы за неделю нанесли более 40 групповых ударов по тылам ВСУ

МО РФ: военные за неделю нанесли 42 групповых удара по объектам на Украине

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные в период с 19 по 25 октября нанесли 42 групповых удара высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на Украине. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

«В результате <...> поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в заявлении.

Также, по информации ведомства, урон получили инфраструктура аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и цеха по производству ударных дронов. Кроме того, бойцам Вооруженных сил РФ удалось ликвидировать несколько складов с боеприпасами украинских войск и хранилища горюче-смазочных материалов.

«Поражались <...> пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников», — уточняется в публикации.

25 октября пресс-служба Минобороны РФ заявила, что за прошедшую неделю военнослужащие страны взяли под свой контроль четыре населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о населенных пунктах Серебрянка, Зоряное, Новосадовое и Николаевка.

Ранее в ДНР ликвидировали подразделение операторов БПЛА в составе украинских войск.

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Операция на Украине
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