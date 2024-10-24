На теле российского бойца нашли письмо от школьницы с одной просьбой

На теле российского бойца специальной военной операции (СВО) из Нижнекамского района Татарстана нашли письмо с просьбой от школьницы из Сызрани. Об этом сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.

«Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней», — говорится в письме девочки.

Ребенок в своем письме добавила, что «не представляет, насколько тяжело» военнослужащему, но выразила уверенность в том, что он в скором времени вернется домой.

Нижнюю часть письма школьница украсила лозунгом «За Родину», а рядом нарисовала российского военнослужащего. По данным телекомпании, на момент написания письма девочке было 14 лет.

Как стало известно, 52-летний Владислав Савельев добровольцем отравился в зону спецоперации на Украине в ноябре 2022 года. КТВ-ЛУЧ сообщает, что до этого мужчина работал в лесничестве. В итоге 3 ноября прошлого года российского бойца без признаков жизни обнаружили в районе Коксохимического завода на Авдеевском направлении.

В настоящее время родные мужчины ищут школьницу, чтобы поблагодарить ее за письмо.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае местные жители выстроились в 40-километровый коридор, чтобы проститься с участником спецоперации Артемом Дамбаевым.

Ранее участник СВО выступил перед студентами МГУТУ.