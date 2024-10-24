Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На теле российского бойца нашли письмо от школьницы с одной просьбой

КТВ-ЛУЧ: на теле бойца СВО нашли трогательное письмо сызранской школьницы

close
РИА «Новости»

На теле российского бойца специальной военной операции (СВО) из Нижнекамского района Татарстана нашли письмо с просьбой от школьницы из Сызрани. Об этом сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.

«Береги свое здоровье. Тебе нужны силы, ведь за твоей спиной тысяча жизней», — говорится в письме девочки.

Ребенок в своем письме добавила, что «не представляет, насколько тяжело» военнослужащему, но выразила уверенность в том, что он в скором времени вернется домой.

Нижнюю часть письма школьница украсила лозунгом «За Родину», а рядом нарисовала российского военнослужащего. По данным телекомпании, на момент написания письма девочке было 14 лет.

Как стало известно, 52-летний Владислав Савельев добровольцем отравился в зону спецоперации на Украине в ноябре 2022 года. КТВ-ЛУЧ сообщает, что до этого мужчина работал в лесничестве. В итоге 3 ноября прошлого года российского бойца без признаков жизни обнаружили в районе Коксохимического завода на Авдеевском направлении.

В настоящее время родные мужчины ищут школьницу, чтобы поблагодарить ее за письмо.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае местные жители выстроились в 40-километровый коридор, чтобы проститься с участником спецоперации Артемом Дамбаевым.

Ранее участник СВО выступил перед студентами МГУТУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами