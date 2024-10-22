В течение суток российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 26 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны России.

По данным ведомства, три беспилотника были сбиты над Курской областью в течение дня: первые два были уничтожены примерно в 10:40 мск, а третий — около 15:00 мск. Также один беспилотник был сбит над Белгородской областью примерно в 17:00 мск. В период с 20:30 до 21:40 мск в этом же регионе было уничтожено еще четыре БПЛА.

Ночной отчет Минобороны РФ указывает, что всего за ночь было перехвачено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 из них над Ростовской областью, 4 — над Брянской областью, 2 — над Курской областью и 1 — над Орловской областью.

Накануне сообщалось, что операторы беспилотных летательных аппаратов разведывательной группы спецназа «Ахмат» уничтожили в Курской области более 100 единиц техники Вооруженных сил Украины , в том числе французский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Crotale. Командир подразделения с позывным «Аид» уточнил, что на вооружении у ВСУ было всего два ЗРК Crotale, его стоимость оценивается в €8 млн.

Ранее ВС РФ перешли к более активному использованию ударных дронов «Орион» из-за истощения ПВО Вооруженных сил Украины.